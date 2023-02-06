Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen Gaziantep'te enkazdan kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada bir bina yıkıldı.
Binanın kurtarma çalışmaları sırasında yıkılışı böyle görüntülendi:
Kurtarma çalışmaları sürerken bina yıkıldı
Gaziantep'te enkazdan kurtarma çalışmalarının devam ettiği bir bina yıkıldı.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen Gaziantep'te enkazdan kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada bir bina yıkıldı.
Binanın kurtarma çalışmaları sırasında yıkılışı böyle görüntülendi: