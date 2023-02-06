Kurtarma çalışmaları sürerken bina yıkıldı

Gaziantep'te enkazdan kurtarma çalışmalarının devam ettiği bir bina yıkıldı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen Gaziantep'te enkazdan kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada bir bina yıkıldı.

Binanın kurtarma çalışmaları sırasında yıkılışı böyle görüntülendi:

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