Kürşat Yılmaz'dan Sinan Ateş açıklaması: Tezgah altında yapılan oyun bu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürüldüğü suikasta ilişkin sözleriyle dikkat çeken ülkücü mafya lideri Kürşat Yılmaz, yaptığı açıklamayla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Açıklamanın kendisine ait olmadığı iddialarına yanıt veren Yılmaz, “Televizyonda bir milletvekili, ‘Bu tür insanlar konuşmasını beceremezler. Büyük ihtimalle bu konuşma metnini avukatına yazdırmışlar' denildi. Kim isterse, gelsin iki saatlik program yapalım. Eğer benim genel kültürüm onlardan az ise konuşsunlar. Açıklamamın her kelimesi de bana aittir” dedi.

'Sinan Ateş FETÖ'cü olabilir ama öldürme emrini veren de bence FETÖ'cüdür'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "kahraman" ilan ettiği mafya lideri Kürşat Yılmaz, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Ben, seçim atmosferi öncesi vatandaşı uyandırıyorum. Yakınlarımla paylaştım, eğer Sinan Ateş FETÖ'cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ'cüdür. Ülke bu atmosfere girmişken tezgah altında yapılan bir oyun bu. Başka bir şey değil. Ama bilerek veya bilmeyerek kullanılıyor insanlar. Türkiye'yi ateşe sürükleten direkt CIA direktörüdür. Ben, bu oyunlara gelinmemesini açıklamamda izah ettim.

Sinan Ateş FETÖ'cü olabilir. Ama öldürme emrini veren kimse, o da bence FETÖ'cüdür. Bugün polis teşkilatında, diğer kamu kuruluşlarında on binlerce FETÖ'cü var. Ben de 17 yıl FETÖ'cülerin tezgahları sonucu cezaevinde yattım. Bana çok tekliflerde bulundular, bunlar ifadelerimde var. Ben böyle diyorum ama bazıları anlamak istediği gibi anlıyor.”

'Ne genel başkanla görüştüm ne herhangi bir yetkiliyle görüştüm'

Açıklamadan önce MHP'den kimseyle görüşmediği öne süren Yılmaz, "Açıklama yapılmayınca bir kargaşa yaşandı. Milletin sakin olmasını, ajan faaliyetlerinin ülkemizde fazla olduğunu, bunlara uymamamız, aklıselimle karar vermemiz ve bu şekilde analiz etmemiz gerektiğini vatandaş olarak söyledim. Olandan rahatsızlık duyduğum için açıklama yaptım. Yeminle söylüyorum açıklama öncesi ne genel başkanla görüştüm ne herhangi bir yetkiliyle görüştüm” dedi.

Ne olmuştu?

“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde bulunurken, Bahçeli'nin "kahraman" ilan etmesinin ardından serbest bırakılan Kürşat Yılmaz, Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesinin ardından 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve, "Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak" ifadelerini kullanmıştı.