Sinan Ateş cinayetindeki sessizliğin sırrını yazdı: 'Sükut ikrardan gelir'

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay Türkiye’de gündem olurken birçok isimden açıklama ve tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Demirağ yazısında, “Cinayeti işleyenler ise İstanbul-Maltepe-Gülsuyu'nun sabıka yüklü çetesi. 18 cinayet, sayısız gasp, uyuşturucu gibi kriminal suçların failleri... Türk siyasi tarihinde böyle yöntem ile işlenen belki de ilk cinayet... Lakin Anayasaya göre "Vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu devlet" suskun.” İfadelerini kullandı.

MHP’ye de vurgu yapan Demirağ,” Her fırsatta "MHP'liyim, liderimiz D. Bahçeli'ye bağlıyım" diyen Sinan Ateş'in ardından mensubu olduğu MHP'den "Çıt" yok.” diye yazdı.

'Sükut ikrardan gelir'

“Sükut ikrardan gelir" demiş büyüklerimiz.” Diyen Demirağ “Bir başka deyim ile susmak kabullenmektir. Bu "Susmak" İtalyan mafyasında "Omerta" diye bilinir. "Konuşursan ölürsün. Sadece sen değil tüm ailen ölür..." Yasaya bakar mısın! Canım memleketimde siyasete sirayet etmiş Omerta...” şeklinde yazdı.

'Ateş'i gösterip hedefe oturttular'

Devamında ise Demirağ “Sinan Ateş'i siyasi rakip görenler bu olayın sorumlusu olarak Ateş'i gösterip hedefe oturttular. Ateş ile irtibat kuran, O'nunla dostluk-arkadaşlık yapanlar "hain" ilan edildi.” dedi.