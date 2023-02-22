Kürşad Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs'a girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, ülkücü mafya Yakup Kürşad Yılmaz’ın “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine ve ülkeye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

1985 Susurluk doğumlu Erol Kurt’un da adaya girişinin yasaklanmasına ilişkin kararda, “devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu” ifade edildi.

Kürşad Yılmaz, 2005’te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. Erdoğan-Bahçeli anlaşması gereği; 17 yıldır hapiste olan Yılmaz, geçen yıl geri kalan cezasından beraat ettirilerek Alaattin Çakıcı gibi bir gece yarısı tahliye edilmişti.