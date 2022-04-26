Küresel askeri harcamalar ilk defa 2,1 trilyon doları aştı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SİPRİ), küresel askeri harcamalara ilişkin 2021 verilerini paylaştı.

Buna göre, dünya genelinde askeri harcamalar 2021 yılında reel bazda yüzde 0,7 artarak 2,1 trilyon doları aştı. Küresel askeri harcamalar tarihte ilk kez 2 trilyon doları geçmiş oldu

SIPRI verilerine göre, 2021 yılında en çok askeri harcama yapan 5 ülke sırasıyla ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya oldu. Bu ülkelerin yaptığı toplam askeri harcama, dünya geneli yapılan harcamaların yüzde 62'sine tekabül ediyor.

2021 yılında kaydedilen yeni rekorla birlikte küresel askeri harcamalar, 7 yıl üst üste artış göstermiş oldu.