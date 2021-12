Kurdaki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyacak mı?

Otomotiv sektörünün temsilcileri, kurdaki düşüşün ardından otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya'da yer alan habere göre, sektör temsilcileri, kurdaki gerilemenin kalıcı olması durumunda otomobil fiyatlarında düşüş olabileceğini belirtirken, her markanın farklı bir politika izleyeceğini söyledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, kurdaki düşüşün otomobil fiyatlarına olası etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Her marka kendi ticari politikası çerçevesinde zam uyguladı. Farklı orta vadeli döviz kuru beklentisi çerçevesinde zam yaptı veya yapmadı. Döviz kurlarının hızlı yükseldiği son haftalarda araçların fiyatlarına aynı oranlarda zamlar yapılmadı. Bu perspektiften bakıldığında önümüzdeki zaman diliminde her marka ve her modelin farklı şekilde fiyatlaması gerçekleşecek. Fiyat değişikliğine gidecek her marka, farklı yöntemler ile bunu yapacak. Fiyat değişimi modele göre de farklılık gösterecek.”

'Çok hızlı reaksiyon beklememek lazım'

Bir markanın CEO’suysa “Eğer inişin istikrarlı olacağı kanaati oluşursa evet fiyat revizyonu ve kampanyalar olabilir. Ama biraz temkinli hareket edilir. Çok hızlı reaksiyon beklememek lazım” dedi.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrasında bazı markaların bugün yapmayı planladığı zamları geri çektiği öğrenildi. Volkswagen, Fiat gibi bazı markalarda şu anda fiyat listesine ulaşılamadığı, fiyat güncellemesi yapıldığı belirtildi.

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv datası şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Markaların çoğu fiyat güncelliyor. Sıfır fiyatalarında hemen bir geri gitme olmaz ama kampanyalar planlıyorlar. İkinci elde ise şu anda bir düşüş beklemiyoruz. Döviz kuru 11-12 civarında sabitlenirse yaklaşık 20 gün içinde ikinci el fiyatları da geri gelir. Ancak ve ancak kurdaki geri gelme belli bir seviyede sabitlenirse. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler, almıyorlar. Bekleme moduna geçmişler. Fiyatlarda düşüş olacağı beklentisi var” açıklamasında bulundu.