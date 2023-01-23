Kurda yükseliş durdurulamıyor: Avro rekor kırdı

Geçen haftayı 20,32 seviyesinden kapatan euro, yeni haftanın ilk dakikalarında 20,45’ten işlem gördü. Euro kısa sürede 20,51'e çıktı. Böylece avro tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi

Türkiye seçimlere doğru giderken döviz kurlarının bu süreçte baskılanacağı beklentileri boşa çıktı. Yeni yıla 20 lira seviyesinden başlayan avro, geçen cuma günü resmi işlem saatini 20,32 lira seviyesinden kapatmıştı.

Avro, yeni haftaya bu kez 20,45 liradan başladı. Ancak, kısa sürede 20,51 seviyelerine kadar tırmandı. Böylece avro TL karşısında, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar da yeni yıla 18,72 seviyesinden girmişti. Dolar, geçen haftayı 17,80'den kapatırken, bu haftaya 18,78 liradan başladı, daha sonra 18,81 seviyesine çıktı.

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