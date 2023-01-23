Kurda yükseliş durdurulamıyor: Avro rekor kırdı

Türkiye seçimlere doğru giderken döviz kurlarının bu süreçte baskılanacağı beklentileri boşa çıktı. Yeni yıla 20 lira seviyesinden başlayan avro, geçen cuma günü resmi işlem saatini 20,32 lira seviyesinden kapatmıştı.

Avro, yeni haftaya bu kez 20,45 liradan başladı. Ancak, kısa sürede 20,51 seviyelerine kadar tırmandı. Böylece avro TL karşısında, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar da yeni yıla 18,72 seviyesinden girmişti. Dolar, geçen haftayı 17,80'den kapatırken, bu haftaya 18,78 liradan başladı, daha sonra 18,81 seviyesine çıktı.