2022'de temsil ve tanıtmaya 974 milyon TL harcandı

Emeğiyle yaşayan yurttaşlar yüksek enflasyon ve hayata pahalılığı ile mücadele ederken, AKP iktidarının milyonlarca liralık harcamaları ile de kamu idarelerinin temsil ve tanıtma harcamaları rekor kırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkezi yönetim bütçe giderlerine yönelik verilerine göre 2022 yılında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, "Temsil ve Tanıtma" kaleminden yaptığı toplam harcama 974 milyon 578 bin TL olarak gerçekleşti.

Başlangıç ödeneği yüzde 102,7 aşıldı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2022 yılının başında temsil ve tanıtma için kamu idarelerine toplam 480 milyon 776 bin TL başlangıç ödeneği verildiği öğrenilirken; toplam harcama, başlangıç ödeneğini yüzde 102,7 oranında aştı. 2022 yılında temsil ve tanıtma harcamasında 2021 yılına göre yaşanan artış ise kayıtlara yüzde 162 olarak geçti.

Toplam 974,5 milyon TL olarak gerçekleşen temsil ve tanıtma harcamasının detayları da dikkati çekti. Buna göre toplam harcamanın 407 milyon 41 bin TL’si tanıtma ve ağırlama, 567 milyon 537 bin TL’si ise toplantı ve organizasyon için kullanıldı.

Plaket, ödül, çiçek, bahşiş

Temsil ve ağırlama giderleri, "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri" isimli yönergede şöyle tanımlanıyor.

"Belediyeler ve kamu idareleri için: Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek…

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, ve Bakanlar için ise "Geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri…"