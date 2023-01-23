Mansur Yavaş’ın 'kamera yokken' adaylık için sözleri ortaya çıktı

BabalaTV sahibi Oğuzhan Uğur kendisine ait sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözleri paylaştı.

‘Asla önüne geçmem...'

“Mansur Beye ‘aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?’ diye sorduğumda bana, ‘Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o’ demişti” ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur, şöyle devam etti:

“Tek kamera yokken… Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim.”