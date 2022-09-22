Kurbağalıdere Yaşam Vadisi hangi etapta?

İstanbul Kadıköy’de geçen hafta sonu çok yoğun çalışmalar sonucu tamamlanan Yoğurtçu Parkı drenaj projesi, Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin birinci etabı olarak sunuldu. Pazartesi günü yapılan “açılış”la Kurbağalıdere için tarif edilen Yaşam Vadisi’nin “birinci etabının tamamlandığı” duyuruldu.

Yoğurtçu Parkı’ndaki projeyse geçen Nisan ayında başlamış ve burada Kurbağalıdere Islah Projesi sonucu olarak yağış sonrası parka dolan suların tahliyesinde yaşanan sorun nedeniyle “sadece drenaj çalışması yapılacağı” yetkililer tarafından duyurulmuştu. O dönem yapılan açıklamada parktaki çalışma bitince Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin birinci etabı olarak tasarlanan Kuşdili Otopark projesine geçileceği söylenmişti.

Kadıköylüler parktaki drenaj çalışmasının bir an önce yapılmasını beklerken Kuşdili’nde yeşil otopark yapılmasına olan itirazlarını dile getirmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yeşil Alanlar ve Ulaşım Daire Başkanlıkları’yla yapılan görüşmeler sonucu buranın “tarihi Kuşdili Çayırı” olarak yeniden projelendirilmesi karara bağlanmıştı. Ancak İBB yetkilileri bu noktada Koruma Kurulu’nun alanda arkeolojik sondaj kararı aldığını duyurdu ve proje askıya alındı. Buna rağmen İSPARK alanda faaliyetini genişleterek sürdürüyor.

Yoğurtçu Parkı parktı

Geçen Pazartesi açılışı yapılan ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin birinci etabı olarak sunulan Yoğurtçu Parkı’nda aylardır devam eden drenaj çalışması geçen hafta sonu çok büyük bir hızla tamamlandı.

Hafta sonu gece 23’lere kadar süren ve Pazartesi sabah açılış öncesi de devam eden çalışmaların sonucu parkta çocuk oyun alanları yenilendi, bunun yanı sıra drenaj sisteminin tamamlanmış olması bekleniyor.

Kadıköylüler kedi ve köpeklerin de mekanı olan parktaki kum zeminlerin çok kısa sürede çocuklar için sağlıksız hale geleceğini ve aylardır takip ettikleri “drenaj sisteminin yenilenmesi”nde son hafta yaşanan atağın sağlıklı sonuç vermesini umduklarını söylüyorlar.

Parkın Yaşam Vadisinin ilk etabı olarak açıklanmasıyla ilgili kafa karışıklığı ise devam ediyor.

Kuşdili Çayırı’ndaki yeşil otopark itirazlar sonucu geri çekilirken, yaşam vadisinin bu etabı otopark olarak kalmış durumda.

Ya bir sonraki etap?

Öte yandan Kurbağalıdere’nin bundan sonraki alanı olan Söğütlüçeşme’de de ağaçların kesilmesiyle hayata geçmesi tasarlanan alışveriş merkezi ve viyadük projeleri de burayı yapan firma yetkilileri tarafından Yaşam Vadisi’nin bir etabı olarak sunuluyor.

Konuyla ilgilenen kent aktivistleri ve siyasi parti temsilcilerine göre, İBB yetkilileri bu etap değişiklikleri hakkında bir açıklama yapmadığı gibi, Söğütlüçeşme’deki projeyle ilgili de herhangi bir görüş beyan etmiyor.