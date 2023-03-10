Kuran Kursu'nda öğrencilere dayak: Görüntüler paylaşıldı

İstanbul'da bir Kuran kursunda hocanın çocuklara dayak attığı ileri sürüldü.

Karşısındaki ufak yaştaki çocuklara şiddet uygulayan ve darp eden hocanın, İstanbul Büyükçekmece'de bir Kuran kursunda hoca olduğu ifade edildi.

İddiaya göre Kuran kursu, bir tarikata ait.

Olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

'Hoca tutuklandı'

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Soykan şu bilgileri aktardı:

"İsmailağa Cemaati'ne ait Kuran Kursu'nda çocuklara feci dayağın yaşandığı yer; İstanbul Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi Dokuzeylül Sokak'ta. Çocukların dövüldüğü dükkandan bozma Kuran Kursu'nun camları böyle kapatılmış

İsmailağa Cemaati'ne ait Kuran Kursu'ndaki dayak olayını Salı günü Kayda Geçsin programında haber yapmıştık. İstanbul Büyükçekmece'deki Kuran Kursu'nda öğrencileri döven gerici tutuklanmış."