Kuran kursunda çocuklara işkence yapmışlardı: Sanık yakınlarından aileye ve avukatlara saldırı

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Kuran kursunda çocukları istismar eden fail 119 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Aynı Kuran kursunun yurt müdürü ve hademesi hakkında da çocuklara işkence yaptıkları gerekçesiyle Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları suç duyurusunda bulunulmuştu. "Göreve kötüye kullanmak" ve "işkence" suçlarından tutuksuz yargılanan faillerin bugün ilk duruşması vardı.

Duruşma başlamadan önce sanıkların yakınları mağdur ailelerine ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarına saldırdı. Tehdit ve hakaretler savuran sanık yakınlarına rağmen duruşma başladı. soL'un bilgi aldığı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Çisel Demirkan savcılığın sanıkların tutuklanmaları konusunda mütalaa verdiğini mahkeme başkanının da kararı onadığını aktardı. Sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verilirken kapının önünde yeniden bir arbede yaşandı. Ailelere ölüm tehditlerinde bulunuldu. Sanık yakınları mağdur aileye "Siz davayı sattınız" dedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada da, "Çocuklara yapılan işkence nedeniyle yargılaması süren istismarcı, Erzurum'da bugün görülen duruşma sırasında sanıklar avukatlarımıza saldırmıştır. Avukat Ahmet Kılınç ve Avukat Çisel Demirkan'a saldırıları nedeniyle kuran kursunda çocuklara işkence yapanlar hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Erzurum’da Kuran kursunda istismara uğrayan çocukların davasında, diğer sorumlular olan belletmenler de tutuklandı.

Avukatlarımız belletmen ailelerinin saldırısına uğradı.

Korkmuyoruz, hesap soruyoruz.

Geçmiş olsun Çisel, Ahmet@avciseldemirkan @ahmeetkilinc — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) July 5, 2022

'Adliyeden çıkamıyorlar'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden de avukatların adliyede mahsur kaldığını duyurdu.