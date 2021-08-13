Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
DHA'nın haberine göre kaza, 18.30 sıralarında Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresi Bostanlık mevkiinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen midibüste bulunan 27'si Kuran kursu öğrencisi 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öğrencilerin gezi amacıyla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.