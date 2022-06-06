Kuran kurslarında cinsel istismar haberleri Erbaş'ı rahatsız etti: Sinsi düşmanlıklar...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Erbaş son dönemde çocuklara yönelik cinsel istismarlarla gündeme gelen Kuran kursları üzerinde "çok sinsi düşmanlıklar üretmeye yönelik çalışmalar olduğunu" iddia etti.

Erbaş şunları söyledi:

"Kuran kurslarımız üzerinde çok sinsi düşmanlıklar üretmeye yönelik çalışmalar var. Bunların farkında olalım. Binlerce bizim Kuran kursu öğrencimiz var binlerce Kuran kursumuz var. En azından 2 bin civarında yatılı Kuran kursumuz var. Her zaman mücadele ettiğimiz her zaman olmaması için gayret ettiğimiz bir olay oluyor. Pek çok yerlerde oldu... Onun üzerinden bütün genelleme yaparak Kuran kurslarımızı yıpratmaya çalışan, hocalarımızı yıpratmaya çalışan birtakım anlayışlar, çalışmalar var bunun da farkında olalım."