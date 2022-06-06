13 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı Kuran kursu kaçak çıktı

İstanbul Sultanbeyli’de, 13 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı Cennet Bahçesi Erkek Kuran Kursu’nun kaçak olduğu ortaya çıktı.

Daha önce, Erzurum’daki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi Kuran kursunda yedi çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, geçen hafta sonuçlanan yargılamada istismar faili belletmen H.A.’ya 119 yıl altı ay hapis cezası verilmişti.

Son olarak, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova köyündeki kaçak Kuran kursunda da 23 yaşındaki F.C, 12 ve 13 yaşlarındaki üç çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Çocuk şikayetçi oldu

Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre bu kez Sultanbeyli’de kaçak faaliyet gösteren Cennet Bahçesi Erkek Kuran kursunda bir erkek çocuk cinsel istismara uğradı.

Kurs yetkilisi Eşref Acıpınar öğrencisine yönelik istismardan gözaltına alınıp nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şikayetçi çocuğun ifadesine göre, Acıpınar gezintiye çıkardıktan sonra aracın içinde cinsel istismarda bulundu. Suçlamayı kabul etmeyen sanık tutuklandı.

İstismara uğrayan çocuksa ifadesinde Eşref Acıpınar’ı babası gibi gördüğünü söyleyerek, “Eşref Acıpınar benim için başkaydı. Bu olay daha önce hiç yaşanmadı. Eşref Acıpınar dışında hiç kimse bana bir şey yapmadı. Eşref Acıpınar’dan şikayetçiyim” dedi.

Acıpınar’ın kursun inşaatına yardım adı altında yurttaşlardan bağış topladığı, bağış hesabı olarak ise kendi hesap numarasını verdiği öğrenildi.