Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı gerekçesiyle 3 öğrenci örgün öğretimden atıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede 3 gencin Kur'an-ı Kerim'e tekme ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, tepkilere neden oldu. Olayın ardından öğrencilerin disipline sevk edildiği açıklanırken Antalya Valiliği açıklama yaptı.

Antalya Valiliği tarafından yayınlanan açıklamada, "Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Serik'te Kuran-ı Kerim'e Tekme Atıldı' başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin Kuran-ı Kerim'e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir. İdari olarak ise; öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri başlatılmış, konuyla ilgili inceleme/soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

Olaya karışan 3 öğrencinin örgün eğitimden atıldığı belirtildi.