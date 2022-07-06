Kur korumalı mevduatta şirketler için yeni düzenleme

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yer alan "TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ"de yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı mevduattan (KKM) yararlanabilmesinde 31 Aralık 2021 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında bankada döviz tevdiat hesaplarının bulunması kriteri 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlendi.

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek KKM kapsamına alınabilecek.