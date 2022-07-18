Kur korumalı mevduatın maliyeti artmaya devam ediyor

Haziran ayı kur korumalı mevduatın bütçeye etkisi açısından en yüksek ay olarak öne çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dövize dönüşüm hesapları hariç kur korumalı mevduat için Haziran ayında 16,1 milyar liralık kur farkı ödemesi yaptı.

Böylelikle Mart ayından bu yana kur korumalı mevduatın bütçe maliyeti 37,2 milyar TL'ye yükseldi. Mayıs ayında Dolar/TL kurunda aylık olarak yüzde 10'u aşan yükseliş kaydedilirken, Haziran ayında da yüzde 2'ye yakın prim izlenmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise dolar/TL yüzde 14 yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre 1 Temmuz itibariyle kur korumalı mevduat büyüklüğü 1,04 trilyon liraya çıkmıştı.