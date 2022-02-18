Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

Tebliğde, yurtdışında yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, avro ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek “YUVAM” hesabı açabileceği belirtildi.