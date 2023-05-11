Kur korumalı mevduat 2,2 trilyon lirayı aştı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) büyüklüğü 5 Mayıs haftasında 2,2 trilyon lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.

BDDK verilerine göre, KKM'ye geçen hafta 85,5 milyar TL'lik giriş oldu ve toplam büyüklük 2 trilyon 203 milyar 124 milyon TL'ye ulaştı.

KKM büyüklüğü, dolar bazında ise 113 milyar doları aştı. Verilere göre bankacılık sektörünün mevduatı 5 Mayıs haftasında 10,4 trilyon TL oldu. Sektörün kredileri ise 8,9 trilyon TL olarak kayıtlara geçti.

Takipteki alacaklar, geçen hafta 169,5 milyar liraya geriledi.