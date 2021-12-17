Kur artışı: Garanti Bankası'nda dolar alım satım işlemleri yapılamıyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan faiz indirimi sonra dolar kurulundaki dalgalanma devam ediyor.

Güne 15,66'dan başlayan Amerikan doları/Türk lirası kuru gün içinde 17,15'i görünce Merkez Bankası beşinci kez piyasaya müdahale etti. Ancak 16,50'ye kadar gerileyen kur, yeniden 16,60'ın üzerine tırmandı.

Bu sırada Garanti Bankası'nda dolar işlemleri yapmak isteyenler, bu isteklerini yerine getiremedi.

Garanti Bankası mobil hesabına girenlerin karşısına ''Şu anda işlem gerçekleştiremiyoruz, lütfen sonra tekrar deneyiniz, özür dileriz'' yazısı çıktı.



