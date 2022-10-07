Kumluca Belediyesi'nde greve çıkan işçilere polis müdahalesi

Antalya'da Kumluca Belediyesi işçilerinin sendikalaştıkları için işten atılan arkadaşları ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakları için başlattıkları grevin üçüncü gününde işçilere polis müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle birlikte CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu grevi engellemek için belediyenin önüne otobüs çektirdi.

Konuya dair TKP Kumluca tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "CHP'li Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu'na sesleniyoruz: Ekmeği için mücadele eden işçileri polis zoruyla engellemeye kalkmayın! Otobüs değil, uçak da çekseniz işçilerin sesini kısamazsınız!" denildi.