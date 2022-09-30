Kumluca Belediyesi işçileri 5 Ekim'de greve gidiyor

Antalya'da CHP'li Kumluca Belediyesi'nde işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken haksız yere işten çıkarıldı. İşten çıkarma ve düşük ücretlere karşı belediye önünde eylem yapan sendika üyesi işçiler yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada işçilerin işe geri alınmasını istenirken belediye de toplu iş sözleşmesini imzalamaya davet edildi. Aksi halde işçilerin 5 Ekim Çarşamba günü greve gideceğini duyuruldu.

'İnsanca yaşayacak bir ücretle çalışmak istemek suç mu?'

DİSK Genel İş'in konuyla ilgili basın açıklaması şöyle:

"Kumluca Belediye Başkanı, işçinin sendikal haklarını yok sayarak, işçiyi tehdit ederek ve işten çıkararak baskı altına alıp keyfi karar ve uygulamalarla belediyeyi yönetmektir. Belediye çalışanların çoğunun maaş bordolarında net 5 bin 317 TL gelirleri olmasına rağmen Belediyenin ortaya koyduğu rakamlar işçilerin aldığı genel ücret gibi yansıtılmıştır. Bir kişinin ücreti üzerinden sanki bütün işçilere aynı ücreti veriyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Siz açlık sınırı altında bir ücretle işçileri çalıştırıyorsunuz. Sosyal demokrat belediye anlayışının kıyısından bile geçmiyorsunuz.

Bütün işçiler için toplu sözleşme yapma yetkisine sahip Sendika olmamıza rağmen Arabulucu tutanağında 'işveren tarafı temsilcisi, belediye ile sendika üyesi olmayan işçiler arasında takım sözleşmesi akdedildiğinden bahisle toplu sözleşme yapmayacaklarını' beyan etmiştir. Biz yönetimle herhangi bir ücret pazarlığı yapma aşamasına gelemedik; çünkü belediye yönetimi sendikalı işçilere cephe aldı, işinden attı, sürgün etti. Anayasaya ve yasalarımıza karşı geldi, suç işledi.

Hak ettiğimiz insanca yaşayacak bir ücret ile çalışmak istemek de hakkımız değil mi? Bunu istemek suç mu? İşten attığınız arkadaşlarımız işine dönene, insanca hak ettiğimiz ücreti alana kadar mücadelemiz sürecek."