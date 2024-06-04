Kumdan binalar: İstanbul'da üç günde iki ev çöktü

Küçükçekmece'de geçtiğimiz gün 3 katlı bina çöktü. 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı, binanın sahibiyse tutuklandı. Bugün Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın balkonu çöktü, bina tamamen boşaltıldı. İstanbul deprem gerçeğiyle ne zaman yüzleşeceğini bilmeden günler geçirirken, çürük binalar sarsıntıya dahi ihtiyaç duymadan yavaş yavaş çöküyor. Devlet bir dizi konut projesine imza atsa da milyonların hayati sorununa çözüm yolu sunmuyor. Cebinde parası olmayan içinse oturduğu binayı yenilemek mümkün değil.

Bilirkişi raporu çıktı

Müteahhitlerin rant için deniz kumlarından yaptıkları evler birer birer yurttaşın hayatına çöküyor. Sadece bu hafta Küçükçekmece'de bir kişi bu sebeple hayatını kaybetti, birçok insansa evsiz kaldı. Tutuklanan bina sahibi binanın babasından miras olarak kaldığını, kardeşinin binada bulunan haklarını 2022 yılında satın aldığını söyledi. Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını iddia eden H.M.G. etrafına büyük inşaat yapıldığı için yapının yanında bulunan kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini bunun da binanın sallanmasına yol açtığını öne sürdü:

"Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi."

Fotoğraf: DHA

Şüpheli H.M.G, binanın babasının yaptığı gibi durduğunu, ekleme olmadığını öne sürerek, yaşanan olayda bir kusur olmadığını ve babasının daha önce yaptığı binaların hâlâ ayakta durduğunu iddia etti. Ancak bilirkişi raporuna göre binanın resmi planda 3 kat görünmesine rağmen 4 kat yapıldığı ortaya çıktı.

Bina sahibi tutuklandı, dükkan sahibi serbest

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmanın diğer şüpheliler de binanın altındaki döner dükkanının mevcut ve eski sahipleri oldu.

Şüphelilerden dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dükkanın eski sahibi Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan bilirkişi incelemesine göre binanın yıkılmasında kolon kesilmediği belirtildi. Çökmede binada bulunan baz istasyonun etkisi olup olmadığı ise detaylı inceleme sonrası belli olacak.

Bahçelievler'de ne oldu?

Bahçelievler'in Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda henüz bilinmeyen nedenle saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binada bulunan 11 daire tamamen boşaltıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

İBB: İstanbul'da çökme riski taşıyan 1556 bina tespit edildi

İBB’den yapılan açıklamada binalarında hızlı tarama testi yapılması için başvuru yapanların sayısının 160 bin olduğu duyuruldu. Bugüne kadar analiz yapılan yapı sayısı yalnızca 35 bin.

Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A ve B (düşük risk), C (orta risk), D (yüksek risk) ve E (çok yüksek risk) kategorilerinde sınıflandırılıyor. Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50'si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer alıyor. Bu sonuçlara göre, bin 556 bina kendi yükünü dahi taşıyamacak durumda.

1556 binadan sadece 178 binanın yıkımı İBB tarafından gerçekleştirilmiş, 96’sı içinse işlem başlatılmış. Açıklamada, “443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi” ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

İBB'nin olası deprem kayıpları çalışmasına göre İstanbul’da 1 milyon 166 bin 433 bina bulunuyor. Bu binaların yüzde 70,2'si 2000 ve öncesinde inşa edildi. Binaların yüzde 22’si (263 bin 665) 1980 öncesinde inşa edilirken yüzde yüzde 47,6’sı (555 bin 304) 1980-2000 yılları arasında yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 verilerine göre İstanbul’da 1,3 milyon bina, 6,5 milyon konut var. Riskli 1,5 milyon konut, 300 bin acil dönüştürülmesi gerekli yapı bulunuyor. 2023'ün Aralık ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaklaşık 600 bin konutun riskli olduğunu söylemişti.