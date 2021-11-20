Kumanda merkezinin kapısına kilit vuruldu: Çoklu tren kazaları yaşanabilir

Türkiye'deki trenlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan kumanda merkezi ani bir kararla kapatıldı.

123.9 milyon TL kamu kaynağı harcanarak kurulan Ankara'daki kumanda merkezinin kapısına kilit vuruldu. Trenlerin seyir güvenliği 28 Ağustos'tan bu yana eski usül el yordamıyla yapılmaya çalışılıyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, TCDD, doğrudan yolcu güvenliğiyle ilgili bu kararın nedenini kamuoyuna açıklamadı. Bu anlaşılmaz kararın nedeni, sistemi kuran İspanyol devlet kuruluşunun TCDD aleyhine peş peşe açtığı 4 dava dosyasından çıktı.

Dava dosyasına giren bilgilere göre, TCDD 3 yıldır kullandığı sistemde bir takım eksiklikler giderilmediği için sözleşmeyi feshettiğini savunuyor. Sistemi kuran firma ise bunu kesin bir dille yalanlıyor. Şirkete göre tek mesele TCDD yönetiminin sözleşme dışı kabul edilemez bir talebi.

Şirketin yargıya taşıdığı dosyada dile getirdiği iddialar şöyle:

TCDD bizden öyle bir şey talep etti ki, bu talep son derece irrasyonel ve olağan demiryolu taşımacılığının en temel ilkeleri ile çelişir bir durum arz etmektedir.

TCDD tarafından altyapı verilerinin anlık değiştirilmesinin talep edilmesi çoklu tren kazalarına yol açabilecek son derece tehlikeli bir taleptir.

İstenilen talep tren kazasına yol açmak dışında hiçbir işe yaramaz. Bunu kabul etmedik, edemezdik. Sözleşmemizi feshettiler. Da Vinci sisteminin şifresini istediler, insan hayatı riske gireceği için vermedik. Sistemi tamamen kararttılar.

Sistemi kuran INDRA Sistemas S.A., büyük hissedarı İspanya Devleti olan yarı kamu kurumu niteliğinde bir İspanyol kuruluşu.

INDRA, 15 yıldır Türkiye'de devlete iş yapıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın denizaltı, HAVELSAN'ın Blackhawk/Seahawk Helikopterleri, DHMİ'nin radar sistemleri bunlardan sadece birkaçı.

Türkiye'nin çok stratejik kurumlarıyla yıllardır en az 36 proje geliştiren INDRA, 31 Ekim'de TCDD tarafından ihale yasaklısı da ilan edildi. Şirketin 11.5 milyon TL alacağı da ödenmedi.

Ankara’daki kumanda merkezinin kapısına kilit vuruldu.