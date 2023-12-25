Kum ocağı için örülen istinat duvarı işçilerin üzerine çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında bir kum ocağının inşası için örülen istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kum ocağının inşası için yürütülen çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA'nın haberine göre Merkez Yenişehir ilçesinin Güzelköy Mahallesi'nde, Dicle Nehri kenarında bir kum ocağının inşası için örülen istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Kuzen oldukları öğrenilen 2 işçi enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan A.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu duvarın altında kalan diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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