Kulüplerden Sıla Şentürk paylaşımı

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından zorla "nişanlandırıldığı" 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmişti.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sosyal medyada Sıla Şentürk'ün ölümüyle ilgili paylaşım yapıldı.
Sıla 16 yaşındaydı...#SılaŞentürk pic.twitter.com/9HAcz5ig1l— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 16, 2022
#SılaŞentürk henüz 16 yaşındaydı… pic.twitter.com/5dJsGyURkk— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 16, 2022
Sıla daha 16 yaşındaydı... #SılaŞentürk pic.twitter.com/UAmpfKR6Nq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 16, 2022