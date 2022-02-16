Kulüplerden Sıla Şentürk paylaşımı

Spor kulüpleri Giresun’da katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından zorla "nişanlandırıldığı" 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmişti.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sosyal medyada Sıla Şentürk'ün ölümüyle ilgili paylaşım yapıldı.

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16 yaşındaki çocuk zorla nişanlandırıldığı kişi tarafından katledildi!