Kulüpler Birliği'nde tek aday olarak seçime giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni başkan oldu.
Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısında Ali Koç yeni başkan olarak seçildi.
Haber Merkezi
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu.
Haber Merkezi
Kulüpler Birliği'nde tek aday olarak seçime giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni başkan oldu.
Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısında Ali Koç yeni başkan olarak seçildi.