Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu.

Haber Merkezi

Kulüpler Birliği'nde tek aday olarak seçime giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni başkan oldu.

Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısında Ali Koç yeni başkan olarak seçildi. 

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