TFF Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının geçen sezondaki gibi devam etmesinin yanı sıra, 2022-2023 sezonu için ilan edilecek takım harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını yüzde 40 olarak belirlendiği duyurmuştu. TFF bugün, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'de gelecek sezon yüzde 40'lık sapma payı da dahil olmak üzere en yüksek takım harcama limitini sahip takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibe 1 milyar 545 milyon 820 bin TL'lik harcama limiti getirilirken Galatasaray'ı takip edenler sırasıyla 1 milyar 378 milyon 878 bin TL'yle Fenerbahçe, 960 milyon 805 bin TL'yle Beşiktaş ve 879 milyon 158 bin TL'yle Trabzonspor oldu.

TFF'nin açıkladığı limitler sonrası İstanbul ekibi Fatih Karagümrük,115 milyon TL ile en düşük limite sahip kulüp oldu.