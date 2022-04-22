Kulüpler Birliği'nden MHP'li vekil Saffet Sancaklı'ya: Özür dile

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Spor Yasası ile ilgili Meclis'te açıklamalarda bulunurken, "Altyapı ile uğraşmayan oyuncu yetiştirmeyen kimse orada yöneticilik yapamayacak, başkanlık yapamayacak. Çünkü beceremeyecek. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim, diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız eğer yönetecek adam bulamazsınız. Başkan ve yönetici bak bu, Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum, Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam yok, bir siz mi şereflisiniz?” demişti.

Sancaklı'nın yaptığı açıklamaya Kulüpler Birliği'nden tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Kanun teklifinin yüce mecliste görüşülmesi sırasında, kanun teklifi lehine söz alan bir milletvekilinin kulüplerimizin yöneticileri hakkında söylediği haksız ve asla kabul edilemeyecek ifade ve tanımlamalar sebebiyle, kulüplerimizin yöneticilerinin söz konusu milletvekilinin bu konuşmasından ötürü özür dilemesini beklediğinin bilinmesini istemekteyiz" ifadesi kullanıldı.