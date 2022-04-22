Gültekin ile Özdemir arasında 'Abdullah Gül' kavgası: 'Senin muhatabın Aleyna Tilki'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV programcısı Levent Gültekin'i Abdullah Gül'ün adaylığı için Halk TV'yi kullanmakla itham etti.

'Halk TV'yi kendince çaktırmadan Abdullah Gül adaylığı için mi kullanıyor?'

Özdemir, "Halk Tv'nin bir numaralı (ki çok izleniyor harbiden başarılı) programcısı Levent Gültekin, Abdullah Gül'ün adaylığını destekliyor musun soruma, çaktırmadan reklamını mı yapıyorsun?' imalarıma, 'Hayır' bile diyemiyor. Eveliyor, geveliyor... E hayırlı işler kardeşim. Allah kavuştursun.." ifadesini kullandı.

Ardından sosyal medya üzerinden oylama başlatan Özdemir, "Levent Gültekin Halk TV'de çaktırmadan Abdullah Gül reklamı mı yapıyor? Halk TV'yi kendince çaktırmadan Abdullah Gül adaylığı için mi kullanıyor?" sorusunu yöneltti.

Gültekin paylaşımın altına tepkisini dile getirirken, "Ahlaksızlığını böyle mi örteceksin Cüneyt? Sen hakikaten tam bir medya soytarısı olmuşsun. Tam kendine yakışanı yapıyorsun" dedi.

Özdemir ise bunun üzerine "Vay şimdi de hakaret ha! Yolun açık olsun Şampiyon" paylaşımında bulundu.

'Senin muhatabın Aleyna Tilki'

"Şu yazışmalar baktım da haklısın senin gibi uyduruk bir adamla bu kadar zaman kaybetmem benim hatam! Bir tek sen akıllı, alem de bu kadar aptal değil. Umarım bu gece bunu bir kez daha o zeki kafana sokmuşsundur!" diyen Özdemir'e yanıt veren Gültekin, "Yahu niye laf dolandırıyorsun niye iftira attın niye halk tv’ye kattın işin içine?" ifadesini kullandı.

Levent Gültekin, "Cüneyt sırf iftiranı suç üstü yapmak için seni muhatap aldım yoksa senin muhatabın ben değilim, senin muhatabın Aleyna Tilki, ama yine de söyle bana niye iftira attın? Halk tv’ye niçin saldırdın? Kimden aldın bu talimatı onu söyle?" derken, Özdemir ise, "Çakallık yapıp Halk Tv'yi sana ortak etme. Yahu herkesi gerçekten bu kadar aptal mı sanıyorsun? Biz gerizekalı mıyız? Bu yayınları SEN Halk tv'de yapıyorsun. Aleyna Tilki'ye de kesinlikle senden daha çok saygı duyuyorum bunda haklısın bak... Senden çok daha akıllı ve yenilikçi." ifadelerini kullandı.