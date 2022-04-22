İmamoğlu İstanbul'da AKP oylarındaki düşüşü açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da yaşananlar ve AKP'nin engellemelerine dair soruya yanıt veren İmamoğlu, "AK Partili vatandaşların vicdanına sığmadığını görüyorum" dedi.

"İstanbul'un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul'da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar" diyen İmamoğlu, "Kendilerine oy veren insanların bile en az yüzde 15'i 16'sı 20'si büyükşehir belediyesini engellediklerinin farkında. Aslında bir alarm çalıyorum onlar için. Bu milletin vicdanı derindir. Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz. Biraz aklı varsa, AK Parti'nin içinde biraz derinlik varsa ‘biz her şeye rağmen düzeleceğiz, toparlayacağız, Türk siyaset tarihinde var olacağız' diyorlarsa İstanbul'daki hatalarından geri dönerler. Yoksa tarihin sayfalarında artı ya da eksi pozitif ya da negatif yazılı bir partiye dönüşür" ifadesini kullandı.