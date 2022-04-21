Barış Akademisyenleri'nden İBB'ye tepki: Derhal iade ve özür bekliyoruz

Barış Akademisyenleri, "Yol arkadaşımız Veysi Altıntaş, İBB tarafından, siyasi iktidarın haksız ve hukuksuz yöntemlerinin aynısı kullanılarak ikinci kez ihraç edildi" açıklamasında bulundu, "Derhal işe iade edilmesini ve kendisinden özür dilenmesini bekliyoruz" dedi.

Açıklamada Altıntaş'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi. Söz konusu açıklamadan bir bölüm şöyle:

"Mart 2020 yılında İBB iştirak şirketi BİMTAŞ’ın sözleşmeli personeli olarak İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Vizyon 2050 Ofisi’nde uzman/araştırmacı olarak işe başladım. Vizyon 2050 Ofisi’nde 2 yıla yakın çalıştım. İPA’da çalıştığım son bir yıl içinde koordinatör tarafından pasifize edilerek mobbinge uğradım ve nihayetinde performans yetersizliği bahanesi ile 10 Aralık 2021 tarihinde İPA genel sekreteri tarafından İPA’daki işime son verildi ve Altyapı Projeler Müdürlüğü’ne gönderildim.

İPA’dan çıkarıldıktan 2 gün sonra iktidara yakın gazetelerde ben dâhil İBB’de çalışan onlarca kişi terörist ilan edildi ve açıktan hedef gösterildi. Bu haberlerin çıktığı bir dönemde yeni birime gönderildim. Altyapı Projeler Müdürlüğünde 3 aya yakın çalıştıktan sonra 30.03.2022 itibariyle basında çıkan haberler nedeniyle İBB hukuksuz ve temelsiz gerekçeler ile iş akdimi tazminatsız olarak feshetti ve bir kere daha ihraç edildiğim duygusunu yaşadım. İşten çıkarılma gerekçesinde ise yargılanma süreci hala devam eden ve devletin bile henüz beni suçlu bulmadığı bir ağır ceza davasının olması ve birçoğumuzun haksız yargılanmasının sembolü olan 679 sayılı KHK ile ihraç edilmiş olmam yazılıydı.

Öncelikle mevzunun bu noktaya nasıl geldiğini kısaca anlatmak istiyorum.

8 Aralık 2021 tarihinde TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında Süleyman Soylu’nun “İBB’de çalışan 557 terörist var” söyleminden sonra iktidar medyası bir anda konuyu gündemleştirdi ve İBB’de ben dâhil bazı çalışanları teşhir etmeye başladı...."