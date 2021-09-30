Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig A.Ş. kuruluyor

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısında değişiklik yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Ağaoğlu, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, toplantıda yayın ihalesi süreci, Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ve MHK'nin yapısının görüşüldüğünü söyledi.

'Süper Lig A.Ş., 6 Ocak’ta kuruluyor'

Süper Lig A.Ş’nin 6 Ocak’ta kurulacağını ifade eden Ağaoğlu şunları söyledi:

"Birincisi yeni yayın ihale süreci hakkında. Kulüplerle ve TFF ile yapılan görüş alışverişi. Bununla alakalı olarak önümüzdeki hafta içerisinde veya takip eden hafta TFF Başkanı ile birlikte görüşeceğiz. Yeni ihale süreciyle alakalı söyleyeceklerim bunlarla sınırlı. Süper Lig AŞ'nin kurulması amacıyla Kulüpler Birliği'nin profesyonel bir yapıya kavuşması için olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'ta yapılacak olan genel kurulla profesyonel yapıya geçeceğiz. 3 aydır bunun çalışmaları devam ediyor. 2 aylık süreç içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Dolayısıyla 6 Ocak tarihi Türk futbol tarihinde değişim noktası yeni bir reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak"

‘MHK’da sorunlar var’

Ağaoğlu, MHK'nin yapısıyla ilgili sorunların olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Zaten 2-3 aydır devam eden bir çalışmamız vardı. Emsal liglerdeki MHK'lerin yapısıyla alakalı ve bunun Türk futboluna uyarlanması konusunda yapılan çalışmalar hemen hemen bitme noktasına geldi. 1960'lardan bu yana hiçbir şekilde bir reforma uğramayan, ufak tefek değişikliklerle bugüne gelen bir MHK var. Değerlendirmelerin ve atamaların ne şekilde yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmıyor ama eğitim masraflarından maaşlarına kadar bütün ihtiyaçları kulüpler tarafından karşılanıyor. Bugüne kadar yaptığı uygulamalar, kulüplerinin bilgisi dahilinde olmayan çalışmalar, değerlendirmeler ve atamalar var. Kendimizi Avrupa'nın 6. büyük ligi olarak görüyoruz ama önümüzdeki 5 büyük ligde ve finansal olarak arkamızdaki liglerde dahi görülmeyen uygulamalar var.”