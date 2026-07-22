‘Kulüp başkanı 1,5 milyon dolarlık bahis oynadı, küme düşme ve puan silme geliyor’ iddiası

AKP iktidarının “temiz eller” operasyon dizisinin önemli ayaklarından birini oluşturan ve her yeni dalgası kağıt üzerinde kalan şike ve bahis operasyonlarında bir kez daha “büyük bir dalga geliyor” haberleri her yanı kaplamış durumda.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre, ağustos ayı başında, yani ligler başlamadan hemen önce, görev yaptığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kulüp yöneticileri PFDK’ya sevk edilecek.

Habere göre, eylemin ağırlığına göre küme düşürülme veya en az 12 puan silme gibi cezalar gündeme gelecek.

Tahir Kum’un iddiasına göre, bir Süper Lig kulüp başkanı 1-1,5 milyon dolar seviyesinde bahis oynamış durumda. Ayrıca mevcut TFF yönetiminde bahis oynamış isimler bulunuyor.

Küme düşürme adımı gerçekten atılacak mı?

Yandaş gazetenin bu iddiasına rağmen söz konusu operasyonların seyri şimdiye kadar son derece farklıydı.

Birçok isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi, bu isimler arasında futbolcular, kulüp yöneticileri ve başkanlar yer aldı ama ciddi hiçbir adım atılmadı.

Örneğin Eyüpspor ve Kasımpaşa gibi takımların başkanları ve yönetilcileri önemli iddialarla tutuklansalar da iki takım da sezonu tamamladı. Söz konusu kulüpler kayyım uygulamasıyla AKP iktidarının yönetimine geçti.

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