Kültür ve Turizm Bakanı'ndan özel tiyatroların elektrik faturasına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy özel salonlar işleten tiyatrolara enerji desteği verileceğini söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde bazı tiyatrocularla toplantı gerçekleştiren Ersoy, toplantının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ersoy gerçekleştirdiği basın açıklamasında, özel salonlar işleten tiyatrolara enerji desteği verileceğini açıklayarak konuya dair şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızdan gelen bir talep vardı. Biz de bakanlık olarak uygun görüyoruz. Özellikle bu yıl özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz. Özel salon işleten tiyatrolarımıza destek vereceğiz. Nasıl bir çalışma yapacağımızı onlarla paylaştık. Onlardan da gelen fikirleri alarak özel tiyatrolarımızın salonlarına enerji desteği vereceğiz"

'65 yaş sınırlaması geçici bir uygulama'

Açıklamada tiyatrolara getirilen 65 yaş sınırlamasıyla ilgili de konuşan Ersoy, şunları söyledi:

"Sosyal medyada çok konuşuluyor 65 yaş üzeri ile ilgili tiyatrolara kısıtlama getirildi mi diye? Tamamıyla kovidle ilgili bir çalışmadır bu. Vaka sayılarının çok artması sebebiyle devlet tiyatrolarımızda böyle bir karar aldık. Bu geçici bir uygulama. Şu anda zaten vaka sayıları düştü. 1 Mayıs'a kadar herhalde bu uygulamaya son verilecektir"