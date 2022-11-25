Kuloğlu Mahallesi'nde tam 30 saattir elektrik yok: 'Fatura bir gün gecikse kesiyorsunuz'

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kuloğlu Mahallesi'nde tam 30 saattir elektrik yok.

Bölgede yaşayan yurttaşlar duruma tepki gösterirken Beyoğlu Semt Evi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Semt evi hesabından Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (BEDAŞ) seslenilerek, "Hem soyguncu hem de beceriksizsiniz! Yaşamsal ihtiyaçlarımız birkaç para babasının kirli ellerinde ceplerini doldurmak için oyuncak edilmiş. Özelleştirme saçmalığını kabul etmiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz!" denildi.

TKP'den açıklama

TKP de konuyla ilgili açıklama yaparak "Kuloğlu'ndaki soygunun takipçisiyiz" dedi. Açıklamada BEDAŞ'a "Faturayı bir gün geciktirdiğimizde hemen elektriği kesmeyi biliyorsunuz" denilirken, "Enerji arz, üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinde tüm piyasa mekanizmaları dağıtılacak, kamu işletmeciliğine geçilecek" ifadeleriyle partinin enerjideki çözüm yolu hatırlatıldı.

'Elektriğin hayatınızdaki önemini anlıyorum'

Öte yandan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş resmi destek hesabından sosyal medyadaki tepkilere "Merhaba ben Onur, elektriğin hayatınızdaki önemini anlıyorum. Saha ekiplerimiz arıza noktasını tespit etti ve ilgili noktada arızanın giderilebilmesi için özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye en kısa sürede enerji verilecektir" şeklinde yanıt verildi.