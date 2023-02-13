Kullanılmayan Hilton Oteli’ni depremzedelere açma teklifi 'satılacak' diye reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanılmayan Hilton Otel'in depremzedelere açılması teklifi Hilton Otel’in büyük hissedarı Ata Holding tarafından bir kez daha reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ata Holding ile gerekli görüşmelerin yapıldığı ancak talebin "binanın satılacağı" gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından barınma sorunuyla karşı karşıya kalan 10 şehrimizdeki yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir çaba ve özveriyle çalışmaktadır. Gerek kurumsal kapasitemizi devreye sokarak gerek yürüttüğümüz kampanyalarla barınma sorununun çözümü için adımlar atıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ardından binanın büyük hissedarı Ata Holding ile gerekli görüşmeler yapılmış, İzmir depreminde olduğu gibi depremzedelere açılması önerisi götürülmüştür. Ancak bu talebimiz, binanın satılacağı gerekçesi ile olumsuz karşılanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 23,5 hissemiz olan söz konusu binanın depremzedelere açılması konusunda görüşümüzün olumlu olduğunu bir kez daha duyuruyoruz. Ancak nihai kararın hukuken büyük hissedarda olduğunun da altını çiziyoruz."