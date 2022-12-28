Kullandığı elektrikli scootera otomobil çarpması sonucu yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da kullandıkları elektrikli scootera otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki çocuktan biri tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra hayatını kaybetti.

Turgut Özal Bulvarı'nda 7 Ekim'de, otomobilin elektrikli scootera çarpmasıyla yaralanan 14 yaşındaki A.E.K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 13 yaşındaki arkadaşı E.K. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan kazada yaralanan 13 yaşındaki E.K., tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yaşamını yitirdi.

E.K'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, diğer yaralı A.E.K'nin ise tedavisinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğü aktarıldı. (AA)