Kulisleri hareketlendiren 1,5 saatlik görüşme iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Veryansın Tv’nin iddiasına göre, görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. İkilinin 2021 Kasım’da da İstanbul Bakırköy’de yüz yüze bir araya geldiği belirtildi.

İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. İnce, Kayseri’de yaptığı açıklamada, "Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok İstanbul'a veremezmişiz. İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim" demişti. İnce’nin bu sözleri Ekrem İmamoğlu’na cumhurbaşkanlığı konusunda destek olarak yorumlanmıştı. Bu açıklamaların parti içerisinde de tartışıldığı ileri sürüldü.

Önce yüz yüze sonra telefonla

Veryansın Tv’nin iddiasına göre, bu açıklamalardan önce, geçen hafta Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu arasında bir telefon görüşmesi yaptı. 1 saat 30 dakika süren görüşmede, olası erken seçim, CHP’deki durum, cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi konuların konuşulduğu düşünülüyor.

İkilinin Kasım 2021 tarihinde de İstanbul’daki Bakırköy Belediyesi Hizmet Binasında görüştüğü belirtildi. Bu görüşmede nelerin konuşulduğu ise bilinmiyor.