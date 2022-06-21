'Kulislere göre HDP seçmenini devreye sokma planları yapılıyormuş'

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, kulislerde, iktidarın kaybettiği oyları telafi etmek için HDP seçmenini devreye sokma planları yaptığının konuşulduğunu yazdı.

"Ekonomiyi ve diğer sorunları çözme planı yapmaktan daha kolay olduğu için herhalde!" diyen Kiras, şu ifadeleri kullandı:

"Tam olarak ne hazırlandığını bilmiyoruz ama etrafa yayılan kokulara bakılırsa mutfakta pişen bir şeylerin olduğu belli. Hangi seviyede sürdürüldüğünü de tam olarak bilemediğimiz hazırlıklar veya planlar, söylentilere bakılırsa, birkaç ayaklı. Yeni bir çözüm süreci hazırlığına işaret edenler de var. Cezaevlerine yönelik düzenlemelerden bahsedenler de. Cezaevi derken Öcalan’ın ve hatta Demirtaş’ın durumu kastediliyor. 'Apo' için ev hapsi formülünün konuşulmakta olması ayrıca dikkat çekiyor.

Ne var ki mevcut iktidar bir yandan ikide bir HDP’nin kapatılması yönünde kampanyalar başlatırken, siyasi retoriğinde bu partiyi en büyük düşmanı olarak ilan ederken, muhalefeti bile HDP tarafından yönetilmekle suçlarken nasıl birdenbire bu partiyle iş birliğine gidebilir? Bunu kendi tabanına nasıl izah edebilir? Ayrıca HDP tabanı böyle bir durumu sineye çeker mi?"