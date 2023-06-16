Kulis: 'Valiler kararnamesiyle Soylu'nun ekibi tasfiye edilecek'

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı kulislerinden sızanları aktardı. Şardan, valiler kararnamesinin hazır olduğunu söyleyerek, "Valiler kararnamesi çerçevesi ilk etapta, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinde görev yapan il valilerinin değiştirilmesi planladı. Bu valilerden bazıları merkeze çekilecek. Bazıları farklı kentlere atanacak" dedi.

Şardan şöyle yazdı:

"Yeni bürokrasinin oluşturulmasında MİT Başkanlığı'nın da devreye girdiğini söyleyebilirim.

Şöyle ki; MİT Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'ndan kendilerine ulaşan bürokrat adaylarından özel personel havuzu oluşturmaya başladı bir süredir. MİT Başkanlığı, bu çalışmayı her bakanlık için ayrı listeler oluşturdu. Sonuçta; gerek bakanlar, gerekse Cumhurbaşkanlığı'nın tercih edeceği üst düzeydeki bürokratlar için güvenlik soruşturmaları yapılıyor.

Bir başka bilgi ise, önceki gün yaklaşık sekiz saat süren kabine toplantısıyla ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlardan yakın dönem içinde yapılması gerekenler hakkında bilgi aldıktan sonra bazı bakanlarla birebir görüşerek atanacak bakan yardımcıları çerçevesinde değerlendirme yaptı.

Erdoğan'ın birebir görüştüğü bakanlar arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yer aldı.

Ayrıca, Erdoğan kabine üyelerine özellikle bakan yardımcıları ile önemli üst düzey bürokratların yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde atamasının yapılarak bayram tatilinden hemen sonra görevlerine başlamasını istedi. Bu çerçevede büyük ihtimalle bu akşam ya da en geç pazartesi günü atama kararnamelerinin yayımlanacağını söylemek yanlış olmaz.

Kararnameler hazır

Hükümetteki bu genel yaklaşım sonrasında İçişleri Bakanlığı kulislerinden edindiğim bilgileri aktarmaya sıra geldi. Bakanlık koltuğunu devralan Ali Yerlikaya'nın, öncelikle bazı valiler ile emniyet teşkilatında önemli noktalara yönelik yeni görevlendirmeleri hazırladığı bilgisi mevcut.

Valiler kararnamesi çerçevesi ilk etapta, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinde görev yapan il valilerinin değiştirilmesi planladı. Bu valilerden bazıları merkeze çekilecek. Bazıları farklı kentlere atanacak.

Kararname çalışmaları öncesinde Bakan Yerlikaya, halen merkezde bulunan valilerle geçen hafta bir araya geldi. Hazırlanan kararnamede halen merkezde bulunan bazı valilerin yeniden eylemli vali görevine getirilmesi bekleniyor.

Aynı kararnamede mevcut Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın bakan yardımcısı yapılmasının planlandığını daha önce aktarmıştım. Yanı sıra halen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in bakan yardımcısı olacağı kulislerde ifade ediliyor. Çiçek'in, daha önce İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapmasından dolayı yeniden merkezde görev alması bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak atama konusu da yine önceki günkü kabine toplantısı sonrasında netleşti. Bir aksilik olmadığı takdirde halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mustafa Çalışkan, genel müdür koltuğuna oturacak.

Görevden almalar

Aynı kapsamda, önceki Bakan Soylu'nun ekibinde yer alan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Genel Müdür yardımcısı Resul Holoğlu'nun görevden alınması kesinleşti. Aynı durum İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu için de geçerli.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Zira, mevcut İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın gelecek yıl yaş haddinden emekli olması nedeniyle bir olasılık görevinde kalabileceği ifade edildi. Ancak burada son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini söyleyebilirim.

Bayramdan önce yayımlanması beklenen kararnamelerin ardından süreç, kaymakamlar kararnamesi ile il emniyet müdürleri kararnamesiyle devam edecek.

Kaymakamlar kararnamesi kapsamında bakanlık merkez teşkilatında da yeni atama ve görevden almalar gerçekleşecek.

Bahçeli'den 'karışmıyoruz' mesajı

Öte yandan edindiğim bilgiye göre; Soylu'nun ekibinde yer alan üç polis şefi, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme talebinde bulundu. MHP'nin önde gelen bir ismi aracılığıyla gerçekleşen girişimde Bahçeli polis müdürleri ile görüşmedi. Bahçeli'nin polis müdürlerine, "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın çalışmalarına ve tasarruflarına karışmayacağız" görüşünü verdiği belirtiliyor."