Kulis: 'Üç parti Meclis'te grup konusunda anlaştı'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında TBMM'ye CHP listelerinden giren Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis’te grup kurma konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Sözcü TV'de yayımlanan "Sokağın Sözü" isimli programda programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, "Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu bugün bir araya geldi, akşam buluştular. Gurup kurulması kararına varıldı ve iş bitti. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi grup kurma kararı aldı. Üç parti bundan sonra TBMM'de bir grup olarak temsil edilecekler" dedi.

Grubun hangi parti çatısı altında kurulacağının henüz belli olmadığını belirten Saymaz, "Henüz partinin adı konmamış. Yeni parti mi kurulacak, mevcut partilerden biri mi olacak. Yeni partiden çok mevcut partilerden birinde de birleşilebilir. Demokrat Parti dahil olmadı" diye konuştu.

Seçimlere CHP listelerinden giren Deva Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10'ar milletvekili çıkarmıştı. Demokrat Parti'nin ise 3 milletvekili bulunuyor.