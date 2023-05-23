Kulis: Sinan Oğan, Erdoğan’la ilk tur öncesi de görüşmüş

Dağılan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan'ın ilk tur öncesinde de Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi.

DW Türkçe’den Gülsen Solaker’in haberinde kulis bilgisi olarak Oğan’ın ilk turdan beş-altı gün önce de Erdoğan’la görüştüğü aktarıldı. Oğan, dört gün önceki son görüşmeye de Ümit Özdağ’dan habersiz gitmiş.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk de dünkü yazısında Oğan’ın dört gün önceki görüşmeye Özdağ’dan habersiz gittiğini yazmıştı.