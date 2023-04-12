Kulis: Seçim sonrası 50+1 gündemi planlanıyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beş yıllık dönemi geride bırakırken Cumhurbaşkanlığı ve AKP'de sistem tartışılmaya başlandı.

Bu çerçevede yeni sistemle birlikte gelen "yüzde 50+1" oy oranı sistemi nedeniyle hayata geçirilen ittifaklar, iktidar kanadında da tartışma konusu oldu. AKP'nin seçim sonrası 'revizyon' mesajı vererek yüzde 50+1 seçim sistemini tartışmaya açmayı planlandığı belirtiliyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, bir hükümet yetkilisi, "Mevcut ittifak oluşum süreçleri siyasette seçmenin hoşuna gitmeyen ilkeselleri bozan durumları ortaya çıkarıyor. Bu sadece bizim için değil, tüm partiler için geçerli. Bu nedenle yüzde 50+1 seçim sistemi hiçbir siyasi hareketi tartıştıracak hale getirmemeli. İkinci konu ise yüzde 40 oy alındığı bir tabloda bu sanki 'küçümsenecek bir oymuş' gibi algılanıyor. Yüzde 30, yüzde 40 alanlar meşru değil mi?" değerlendirmesi yaptı.

Konunun zaman zaman muhalefet tarafından da gündeme getirildiğine işaret eden AKP'li yetkililer, sistemin tartışılmasında "yarar" gördüklerini söylüyor. Yetkililerin aktardığına göre, seçim sonrası sistemin ele alınacağı toplantılarda tüm siyasi kesimlerin uygun görmesi halinde yüzde 50+1 modelinin gözden geçirilmesi istenecek.

AKP'de mevcut modelin yerine ne ve nasıl bir sistem getirileceğine dair net bir yanıt ise şu aşamada yok. Sadece yarattığı sıkıntıların tartışılması öneriliyor. AKP'de sistemin "iyi yönde düzeltilmesinin" yolunun bu tartışmalar içerisinde bulunabileceği düşünülüyor.

Kaynaklar, sistemin hayata geçtiği dönemde yüzde 50+1'in tartışılmasına karşı çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şu anda buna daha "pozitif baktığını" ifade ediyor.

Kulislerde, AKP'nin Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde de yeni hükümet sisteminin uygulamalarının değerlendirildiği belirtilerek "sistemi mükemmelleştirmek için önümüzdeki dönemde yeni reform adımlarının atılacağı" kaydediliyor.

AKP neden değiştirmek istiyor?

İktidar içindeki "sistemin tartışılması" görüşünün arka planında da Yeniden Refah Partisi, DSP ve HÜDA PAR gibi partilerle kurulan temasların parti tabanında tepkiye yol açmasının yattığı tahmin ediliyor. Parti tabanında "diğer partilere mahkumiyet görüntüsü"nün rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

AKP içinde yüzde 50+1 modelinin doğru olduğunu ve devam etmesi gerektiğini savunan bir kesim de bulunuyor.