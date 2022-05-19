Kulis: Seçim kabinesi kurulacak

Erken seçim beklentisi Ankara kulislerin hareketlendirdi. Bazı AKP milletvekilleri koşulların uygun olması durumunda kasım ayında erken seçime gidilebileceğini ifade ederek temmuz ayında büyük bir kabine değişikliği yapılacağını, bu kabinenin de bir seçim kabinesi olacağını ileri sürdü. AKP'li bir milletvekili ''İçişleri ve Adalet Bakanı hariç kabinenin tamamı değişecek'' yorumunda bulunulduğu iddia edildi.

‘Erken seçim kararı MHP ile birlikte alınacak'

Kısa Dalga’dan Mahmut Aydın’ın haberine göre Ankara kulislerinde baskın seçim beklentisi yüksek sesle dillendirilmeye başladı. Bazı AKP milletvekilleri de koşulların uygun olması durumunda kasım ayında erken seçime gidilebileceğini ifade etti ancak bu kararın MHP ile birlikte alınabileceğine dikkati çekti. AKP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına en az yüzde 51 oyla yeniden seçileceğine inanıyor. Buna gerekçe olarak da muhalefetin seçim güvenliği konusunda şimdiden çalışmaya başlamasını gösteriyor. AKP'lilere göre, muhalefetin ''seçim güvenliğini abartmasının'' nedeni ise seçimi kaybetmelerine gerekçe bulmak.

‘Kasım ayında erken seçime gidilecek'

CHP ve İYİP milletvekilleri de ekonomik kriz yüzünden hızla taban kaybeden AKP ve MHP'nin temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlardan sonra kasım ayında bir erken seçime gidilebileceğini düşünüyor. Muhalefet milletvekilleri, hükümetin EYT'lilere emeklik hakkını getirmeyi planladığına ve seçimin ''en büyük silahı'' olarak da bunu kullanmayı düşündüğüne inanıyor. İstanbul Atatürk Hava Limanı'na planlanan zamandan daha önce iş makinelerinin girmesi, valilerin değiştirilmesi ve bürokraside yapılan atamalar da erken seçimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

‘Kabine değişecek'

AKP milletvekilleri, temmuz ayında büyük bir kabine değişikliği yapılacağını, bu kabinenin de bir seçim kabinesi olacağını konuşuyor. AKP'li bir milletvekili ''İçişleri ve Adalet Bakanı hariç kabinenin tamamı değişecek'' yorumunda bulundu.

İktidar kulislerine göre, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere çok sayıda bakan ''affını'' istiyor. Atanacak yeni kabinenin AKP'nin kıdemli, daha önce bakanlık yapmış üyeleri arasından seçilmesi bekleniyor. Eski bakanların yeniden atanmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenlerin yeniden AKP'ye yönelmesi amaçlanıyor.