AKP ittifak yapmayı düşünüyordu, düş kırıklığı yaratacak açıklama geldi

AKP'nin seçim sürecinde ittifak yapmak istediği partiler arasında yer aldığı belirtilen Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İktidarın müjde olarak açıkladığı düşük faizle aylık 28 bin lira taksitle konut kampanyasını eleştiren Genel Başkan Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

“Milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında yaşam savaşı verirken, milyonlarca emekli asgari ücretin yarısı maaşla geçinmeye çalışırken, milyonlarca işsiz genç işsizlikten kırılırken aya gidiyoruz aya sert iniş yapacağız diyorlardı. Bir asgari ücretlinin maaşıyla ancak 4 teneke yağ alınabildiği, bir memur maaşıyla 4 defa depo dolduğu vatandaşın elektrik doğalgaz faturasını ödeyemediği bir ülkede kanal İstanbul müjdesi vermişlerdi. Şimdi de taneyle muz taneyle salatalığın satıldığı bir ülkede vatandaşın ucuz et ucuz Ayçiçek yağı kuyruğunda olduğu bir ülkede bu sefer de aylık 28 bin lira ödemeyle 2 milyon liraya ev sahibi olma imkanını bir müjde olarak sundular. Geçmişte ekmek bulamazsanız pasta yiyin diyorlardı şimdi bunlar da diyorlar ki ekmek alamıyorsanız konut alın. Türkiye’de ayda 14 bin lira 28 bin lira taksit ödeyebilecek kaç kişi var Allah aşkına? Bırak asgari ücretliyi milletvekili müdürler bile bu taksitleri ödemekte güçlük çekerler? Bu milletin asıl beklediği müjde 2023 seçimleri akşamı televizyonlarda bu iktidarın gittiğini ve yerine Milli Görüş iktidarının geldiğini görmektir.”

Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız ders anlatırken arka bahçede top oynayanların ülkeyi getirdiği durum bu" ifadesini kullandı.