Kulis: 'Özgür Özel, CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı'

CHP Genel Başkanı adayı olup olmadığına ilişkin soruya, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım" yanıtını veren CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı adayı olacağı öne sürüldü.

Halk TV'de yayımlanan "Kayda Geçsin" isimli programda konuşan gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkan adayı olacağını açıkladı.

Ağırel, Özel' ile gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin "Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi" aktarımında bulundu.

Ağırel, Özel ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:

"Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: Elbette Genel Başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkiisine adayım dedi. Gerekise sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi."