Kulis: Özel'in durumu partiyi ikiye böldü, 'istifa etmeli' diyenler var

CHP'de seçimlerdeki başarısızlık sonrası başlayan “değişim” tartışmaları sürerken, “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım” açıklaması sonrası genel başkanlığa göz kırptığı yorumları yapılan Grup Başkanı Özgür Özel’in durumu, partiyi ikiye böldü.

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre; Özel’in açıklamaları sonrasında CHP kulislerinde yüksek sesle dillendirilmese de Özel’in, “istifa etmesi gerektiği” görüşü konuşulan konulardan biri oldu.

Bir kesim milletvekili, Özel’in adaylık açıklaması sonrası bu görevini sürdürmesinin doğru olmadığını dillendirmeye başladı. Bu görüşü dile getiren CHP’liler; genel başkanlık koltuğundan sonra ikinci önemli pozisyonda bulunan Özel’in “değişim” tartışmaları gündemdeyken Grup Başkanlığı görevini sürdürmesinin, “otoriterliğin başka biçimi” olarak yorumlanabileceği için istifa etmesi gerektiğini savundu.

Parti içerisindeki bir başka görüşe göre ise Kılıçdaroğlu, nasıl kurultay kararı alarak, genel başkanlığa devam ettiyse Özel’in de bu görevdeyken genel başkanlığa aday olması, “olağan bir işleyiş olduğu” yönünde.