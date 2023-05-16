Kulis: MHP’de 'üç büyükşehir şoku' yaşanıyor

Kulislerde, MHP içinde “üç büyükşehir şoku” yaşandığı konuşuluyor. En büyük oy kaybını İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan MHP, İstanbul’da milletvekili sayısını sekizden beşe, Ankara’da beşten üçe, İzmir’de ikiden bire düşürdü.

Anket şirketlerinin yüzde 5 ve 6 bandında gösterdiği MHP, yüzde 10,6 oy oranı ile 2018 seçimlerindeki milletvekili sayısını koruyan parti oldu. 2018'de 49 milletvekili ile parlamentoya giren MHP, bu seçimde ise milletvekili sayısını bir artırarak 50 milletvekili çıkardı. MHP, bu seçimlerde uzun yıllar milletvekili çıkaramadığı illerden de başarılı sonuç elde etti. Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’teki milletvekili adaylarını TBMM’ye göndermeyi başardı.

Deprem bölgesi Gaziantep'te vekil kaybı

Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre, 2018'deki seçimlerde TBMM’ye iki milletvekili gönderen ve “MHP’nin güçlü olduğu illerden biri” olarak değerlendirilen, deprem illerinden Gaziantep’te de MHP’nin bu seçimlerde yalnızca bir milletvekilini parlamentoya göndermesi dikkati çekti.

MHP'de şaşkınlık yaratan seçilemeyen isimler

MHP’de, partinin önemli isimlerinden, TBMM İdare Amiri görevini de yürüten Erkan Haberal’ın milletvekili seçilememesi de deyim yerindeyse “şok etkisi” yarattı. Ankara 3. Bölge 2. sıra adayı Haberal ile birlikte mevcut milletvekillerinden olan ve eski Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay da Ankara’dan milletvekili seçilemedi. İstanbul’da ise mevcut milletvekillerinden Hayati Arkaz, Cemal Çetin, Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş da milletvekili olamadı.

MHP’nin, 2018’den birer milletvekilini parlamentoya gönderdiği Düzce, Iğdır ve Eskişehir’den bu seçimlerde milletvekili çıkaramaması da dikkati çekti.

‘A takımı’ olan Başkanlık Divanı'nda bir isim de ‘fire’ verdi

MHP’de 15 kişilik partinin “A takımı” olan Başkanlık Divanı'nda bir isim de “fire" verdi. İzmir 1. Bölge'den aday gösterilen MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye’den yüzde 28,61 oy alarak seçimi kazandı.